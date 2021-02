Le Forum national du voyage s'est tenu dans le complexe touristique Flamingo Cat Bà, sur l'île de Cat Bà relevant du district de Cat Hai, ville portuaire de Hai Phong (Nord). Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le tourisme a été reconnu comme un secteur phare de l’économie nationale dans la Résolution N°8 du Bureau Politique du Parti. Il a enregistré une croissance annuelle de plus de 20% entre 2016 et 2019. En 2019, cette industrie a contribué de 9,2% au PIB national et créé quatre millions d’emplois.

2021 restera l'année du tourisme intérieur. Photo: VNA

La crise du Covid-19 a causé de nombreuses difficultés au tourisme. En 2020, le pays a accueilli 3,8 millions de visiteurs internationaux, soit une chute de près de 80% par rapport à l’année précédente. Le nombre de voyageurs nationaux a aussi dégringolé, de 50%. Les pertes des recettes touristiques sont estimées à quelque 23 milliards de dollars (312.200 milliards de dôngs). Beaucoup d’établissements ont dû fermer leurs portes ou ont réduit drastiquement leur personnel.

Des champs fleurs de sénevés blanches à Môc Châu, province de Son La. Photo: VNA

En vue de rétablir l’industrie touristique, le vice-président permanent de l'Association du tourisme du Vietnam (VITA), Vu Thê Binh, estime que dans le contexte de crise covidienne encore incontrôlée dans le monde, le tourisme intérieur joue le rôle clé dans le maintien de la stabilité de l'industrie touristique du Vietnam. Par conséquent, les agences de voyage ne doivent pas hésiter à revoir leur organisation, envisager une restructuration, pour bien se préparer au développement durable du tourisme dans cette nouvelle situation.

Il est selon lui nécessaire de segmenter le marché et de créer des produits spécifiques pour chaque groupe cible. Il a aussi souligné la nécessité de faire la transformation numérique adéquate pour faire en sorte que le secteur du tourisme puisse devenir un secteur de la mutation numérique, a-t-il souligné.

La création de nouveaux produits, l'amélioration des ressources humaines est également un facteur important, a-t-il insisté.

Champs de fleurs de sarrasins à Ha Giang. Photo: VNA

En outre, les voyagistes et d'autres doivent s'unir pour proposer des produits touristiques de qualité, a-t-il indiqué.

Tant que l’épidémie ne sera pas maîtrisée, le secteur du tourisme n'a la chance d’exploser. Et la reprise de cette industrie ira de pair avec la vaccination contre le Covid-19, a-t-il dit. -VNA