Des visiteurs étrangers adorent découvrir la capitale vietnamienne en cyclo-pousse. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Malgré de nombreux efforts pour la prévention et la lutte contre l’épidémie de COVID-19, le Vietnam en général et le secteur touristique de Hanoï en particulier sont prêts à accueillir le Grand Prix de Formule 1 qui aura lieu à Hanoï dans plus d’un mois.

Le Grand Prix de Formule 1, un événement sportif d’envergure internationale aura lieu à Hanoï au début du mois d’avril. Les acteurs dans le secteur touristique le considèrent comme une opportunité pour attirer les visiteurs et rehausser la position de la capitale.

Selon le directeur du Service du tourisme de Hanoï, Tran Duc Hai, la capitale pourra accueillir un grand nombre des visiteurs étrangers pour participer/assister à cette compétition dont environ 3.000 personnes pourraient séjourner dans les hôtels de 3 à 5 étoiles.

Selon Phung Quang Thang, directeur du voyagiste Hanoitourist, il s'agit d'une grande opportunité pour le secteur touristique. Par ailleurs, l'important est que les agences de voyage doivent bien préparer pour créer un lien entre le tourisme et cet évènement sportif. Si le secteur touristique profite bien de cette opportunité, il pourrait créer plus de valeurs ajoutées pendant et après ce tournoi.

Pourtant, face aux actuelles évolutions complexes de l’épidémie de COVID-19, le tourisme de Hanoï doit faire face à plusieurs difficultés. En deux premiers mois de cette année, Hanoï a accueilli seulement 3,56 millions de touristes, soit une chute de 25% en glissement annuel. Rien qu’au mois de février, le nombre des voyageurs à Hanoï est estimé à 1,33 million, soit une baisse de 45,5% en un an. D’après des voyagistes et des hôtels dans la capitale, un bon nombre de participants au Grand Prix de Formule 1 ont annulé leur tour et leur réservation de chambres.

Surmontant ces difficultés, le secteur touristique de la capitale se prépare activement quand même à ce tournoi, en élaborant des tours selon les besoins des clients : participation seule au Grand Prix de Formule 1, participation au Grand Prix de Formule 1 et tourisme sans négliger le perfectionnement des infrastructures et des matériels satisfaisant aux normes de cette compétition tout en garantissant les prix raisonnables pour tous les services de l’hôtellerie.

La course de F1 sera une base importante pour le Vietnam de développer le tourisme sportif. En particulier, l'événement aura lieu en avril, moment où le tourisme mondial est fortement touché par l'épidémie de COVID-19. Ce qui contribue à envoyer aux amis internationaux un message selon lequel, le Vietnam est une destination touristique sûre et attrayante.

Le Vietnam Grand Prix de F1 2020, qui se tiendra à Hanoï du 3 au 5 avril, sera la plus récente course de F1 au monde. Il devrait attirer quelque 300.000 visiteurs, dont des fans de F1, des voyageurs nationaux et étrangers et des journalistes internationaux.

La Formule 1 est une discipline de sport automobile considérée comme la catégorie reine de ce sport. Elle a pris au fil des ans une dimension mondiale et est, avec les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football, l’un des événements sportifs les plus médiatisés.

Le Vietnam sera le troisième pays d’Asie du Sud-Est à accueillir une course de F1 de la Fédération mondiale de l’automobile, après la Malaisie et Singapour. –VNA