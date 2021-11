Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, de 16h00 jeudi à 16h00 vendredi, le Vietnam a détecté 8.982 nouveaux cas de coronavirus, dont six importés. Le total s’établit désormais à 1.009.879 cas confirmés.



Parmi les 8.976 nouveaux cas de transmission locale (soit une hausse quotidienne de 831), 1.388 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 813 à Dong Nai, 661 à An Giang, 654 à Binh Duong, 634 à Tien Giang, 517 à Tay Ninh, 403 à Kien Giang, 383 à Dong Thap, 298 à Soc Trang, 287 à Binh Thuan, 284 à Vinh Long, 258 à Ca Mau, 252 à Bac Lieu, 178 à Can Tho, 177 à Ba Ria-Vung Tau, 176 à Hanoï, 170 à Khanh Hoa, 110 à Long An, 101 à Hau Giang, 99 à Binh Phuoc, 85 à Tra Vinh, 84 à Ben Tre, 62 à Ha Giang, 60 à Dak Nong, 57 à Binh Dinh, 54 à Thai Binh, 54 à Lam Dong, 49 à Bac Ninh, 47 à Ninh Thuan, 47 à Nghe An, 45 à Quang Nam, 44 à Thua Thien-Hue, 42 à Bac Giang, 38 à Quang Ngai, 37 à Thanh Hoa, 34 à Da Nang, 34 à Phu Tho, 33 à Quang Binh, 30 à Hai Duong, 29 à Quang Tri, 27 à Nam Dinh, 23 à Gia Lai, 23 à Quang Ninh, 18 à Ha Tinh, 18 à Hung Yen, 16 à Hai Phong, 11 à Ha Nam, huit à Phu Yen, six à Lang Son, cinq à Son La, trois à Vinh Phuc, deux à Thai Nguyen, deux à Hoa Binh, deux à Kon Tum, deux à Dien Bien et deux à Tuyen Quang.



Vendredi 12 novembre, 10.263 patients ont été annoncés guéris, portant le nombre de guérisons à 856.211.



Le même jour, 81 décès ont été déplorés, portant le total à 22.930.



Le 11 novembre, plus d’un million de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, portant le total à plus de 96,55 millions. Plus de 32,87 millions de personnes ont été complètement vaccinées. -VNA