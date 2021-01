Le Vietnam a enregistré au cours des dernières 24 heures jusqu’à 18h00 du 14 janvier dix nouveaux cas importé de Covid-19 et mis en quarantaine à Ha Nam, Bình Dương, Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Phu Yên.

Les essais du vaccin anti-COVID-19 au Vietnam suivent strictement les directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des organisations internationales.

Selon l'enquête, la Chine, le Vietnam et le Danemark sont les pays qui ont un taux le plus élevé en termes de population acceptant des vaccins COVID-19, avec plus de 90%.