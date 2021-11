Dépistage du COVID-19. Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le bilan actualisé à 16h00 par le ministère de la Santé, au cours des 24 dernières heures, le Vietnam a détecté 11.811 nouveaux cas de coronavirus, dont 22 cas importés.



Les 11.789 nouveaux cas de transmission locale (soit une hausse quotidienne de 663) ont été enregistrés dans 59 villes et provinces, dont 1.666 à Ho Chi Minh-Ville, 766 à Can Tho, 754 à Tay Ninh, 696 à Binh Duong, 625 à Dong Thap, 586 à Ba Ria-Vung Tau, 580 à Dong Nai, 482 à Vinh Long, 470 à Binh Thuan, 425 à Soc Trang, 418 à Bac Lieu, 369 à Kien Giang, 300 à Ben Tre, 299 à Tra Vinh, 274 à Hanoï, 241 à Bac Ninh, 224 à Ca Mau, 198 à Hau Giang, 183 à Khanh Hoa, 181 à An Giang, 152 à Dak Lak, 145 à Binh Phuoc, 144 à Ha Giang, 133 à Vinh Phuc, 133 à Binh Dinh, 132 à Nghe An, 98 à Thanh Hoa, 97 à Quang Nam, 94 à Dak Nong, 90 à Long An, 82 à Thua Thien-Hue, 63 à Hoa Binh, 60 à Da Nang, 60 à Tien Giang, 56 à Nam Dinh, 50 à Quang Ngai, 47 à Ninh Thuan, 45 à Thai Binh, 36 à Hai Phong, 35 à Quang Tri, 33 à Phu Yen, 29 à Tuyen Quang, 29 à Gia Lai, 26 à Phu Tho, 24 à Hai Duong, 24 à Lam Dong, 24 à Ha Nam, 22 à Quang Ninh, 22 à Ha Tinh, 20 à Bac Giang, 11 à Cao Bang, huit à Thai Nguyen, huit à Hung Yen, sept à Dien Bien, cinq à Kon Tum, cinq à Ninh Binh, un à Lai Chau, un à Lao Cai et un à Bac Kan.



Le total s’établit désormais à 1.155.778 cas de COVID-19.



Ces 24 dernières heures, 25.951 patients ont été annoncés guéris et 125 décès ont été déplorés, portant le nombre de guérisons et de décès à 937.261 et 24.243.



Au 23 novembre, plus de 112,94 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées. Plus de 45,12 millions de personnes ont été complètement vaccinées. -VNA