Hanoï (VNA) - Le rapatriement des citoyens vietnamiens à l'étranger ayant des besoins et dans la situation difficile dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 est une politique tout à fait juste et humaine du Parti et du gouvernement vietnamiens, a réaffirmé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.

A l'aéroport de Van Don à Quang Ninh. Photo : VNA

«Il s'agit également d'une tâche très importante et inédite confiée par le Premier ministre au Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, aux ministères, secteurs et localités concernés ainsi qu’aux agences de représentations vietnamiennes à l'étranger.», a-t-elle ajouté lors d’un point presse régulière tenu le 17 janvier du ministère des Affaires étrangères, en exprimant le point de vue sur l'affaire selon laquelle certaines personnes du Département consulaire (ministère des Affaires étrangères) avaient été poursuivies et détenues dans une affaire de corruption passive.

Dans le contexte où le pays doit se concentrer sur la réponse à l’épidémie sans précédent et avec une capacité médicale limitée, le Vietnam est l'un des rares pays au monde qui organise souvent des vols pour ramener les citoyens chez eux. Cette action est hautement appréciée par la population au pays, les Vietnamiens à l'étranger et la communauté internationale.

Le Thi Thu Hang a rappelé le premier vol qui a rapatrié des Vietnamiens dans la ville de Wuhan, en Chine, début février 2020, tout en précisant que jusqu'à présent, avec les efforts inlassables d’agences nationales vietnamiennes concernées, des localités et des représentations vietnamiennes à l’étranger, en coopération avec des compagnies aériennes, plus de 1.000 vols avaient été effectuées pour rapatrier en toute sécurité environ 240.000 citoyens vietnamiens de 60 pays et territoires.

« L'affaire mentionnée est liée aux infractions de certains individus qui ont profité de leurs positions et de leurs pouvoirs à des fins personnelles. Cela ne peut pas nier tous les efforts et les résultats que je viens de mentionner ci-dessus", a-t-elle dit.

Selon la porte-parole, la politique constante du ministère des Affaires étrangères sur cette affaire est de la traiter, conformément aux dispositions de la loi, pas de couverture, pas de zone restreinte, pas d'exception, quelle que soit cette personne. Le ministère des Affaires étrangères travaille en étroite coordination avec les autorités compétentes pour clarifier l'affaire et a également décidé de suspendre le travail des officiels concernés au service de l'enquête.

Le ministère a également ordonné aux unités au pays ainsi qu'aux agences de représentation vietnamienne à l'étranger d'examiner et de mettre à jour de toute urgence le processus de traitement des travaux pour garantir la rigueur, l'efficacité et la transparence ; de renforcer la discipline administrative, l'éthique de la fonction publique ; de procéder sérieusement et régulièrement, à l'inspection et à la supervision, notamment en ce qui concerne le règlement des procédures administratives, consulaires et de protection des citoyens ; de détecter rapidement, prévenir tôt et à distance et de lutter résolument contre les manifestations de détérioration de l'idéologie politique, de la moralité, du mode de vie, de l'auto-évolution et de l'auto-transformation ; ce pour éliminer tous les actes négatifs profitant des positions et des pouvoirs à des fins personnelles, préserver la bonne tradition de la diplomatie pour mieux servir le peuple et réaliser plus efficacement les tâches assignées. -VNA