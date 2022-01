Hanoi (VNA) - Les comités de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19, les départements et les localités doivent rester en service 24 heures sur 24 pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 lors de la prochaine fête du Têt (Nouvel An lunaire), a déclaré jeudi 27 janvier le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la visioconférence. Photo : VNA

Présidant une visioconférence avec 63 villes et provinces, le chef du gouvernement, qui est également à la tête du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du Covid-19, a déclaré que bien que l’épidémie ait été sous contrôle, elle reste compliquée avec l’émergence d’Omicron et éventuellement d’autres nouveaux variants.

En conséquence, il a demandé au ministère de la Santé (MoH) de soumettre rapidement les documents juridiques sur le programme de prévention et de contrôle du Covid-19 pour 2022-2023 au gouvernement pour examen et promulgation, et de continuer à peaufiner et à compléter les principes contre l’épidémie en se basant sur la réalité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au MoH de travailler en étroite collaboration avec les localités pour accélérer les vaccinations ce printemps, intensifier la reconnaissance et la production de vaccins et de médicaments fabriqués dans le pays, en veillant à ce que le processus soit mené de manière scientifique, ouverte et transparente.

Dans le but de minimiser les infections, les cas graves et les décès, le MoH doit préparer pleinement les infrastructures pour faire face aux éventualités et assurer les examens médicaux réguliers pour les citoyens.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation a été chargé d’élaborer et de publier de nouvelles mesures de prévention et de contrôle du Covid-19 dans les nouvelles conditions pour rouvrir les écoles le plus rapidement possible de manière sûre et efficace.

Des agents de santé travaillent sur des échantillons pour le dépistage du Covid-19. Photo : VNA

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme devra établir une feuille de route pour reprendre les activités touristiques au plus tard du 30 avril au 1er mai, a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Dans le même temps, les ministères des Affaires étrangères, de la Santé, de la Sécurité publique, de la Défense, et des Transports réorganiseront les activités d’entrée et de sortie de manière sûre et convenable.

Avec pour devise de ne laisser personne de côté, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales devra assurer le bien-être social de tous les citoyens, en particulier un Têt chaleureux et joyeux pour eux, a noté le chef du gouvernement.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce est invité à assurer un approvisionnement suffisant en marchandises et à prévenir la spéculation sur les prix, en particulier les produits de première nécessité pendant le Têt.

Selon le comité, le Vietnam a enregistré plus de 2,1 millions de cas de Covid-19 au cours de la quatrième vague d’infections jusqu’au 26 janvier, dont 1,9 million de guérisons. Jusqu’à présent, 166 cas d’infection au nouveau variant Omicron ont été découverts, dont six dans la communauté.

Le Vietnam s’efforce d’achever l’injection de la deuxième dose aux enfants âgés de 12 à 17 ans d’ici la fin janvier et la troisième dose à ceux âgés de plus de 18 ans d’ici la fin du premier trimestre de cette année. – VNA