Un cas grave de Covid-19 traité dans un hôpital. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien de la Santé a publié le 12 avril une note d’urgence sur le renforcement de la prévention et de la lutte contre la pandémie de Covid-19.



Selon ce document envoyé aux Comités populaire des provinces et grandes villes du pays, le ministère vietnamien de la Santé préconise la prudence.



Dans un contexte où le nombre de nouvelles contaminations est en hausse depuis le début du mois d’avril et que l’OMS considère toujours cette épidémie comme une urgence de santé publique, les localités doivent mettre en place les mesures de prévention et de contrôle promulguées par le gouvernement. Il importe notamment de promouvoir la vaccination pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement.

Vaccination d'un élève. Photo: VNA





Selon le ministère de la Santé, du 5 au 11 avril 2023, le Vietnam a enregistré 639 nouveaux cas de Covid-19. Le nombre de cas graves était de 10 cas. Le taux de vaccination dans certaines localités n’atteint pas encore l’objectif fixé. -VNA