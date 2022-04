Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a signé la Résolution n°55/NQ-CP du gouvernement du 14 avril 2022 relative aux vaccins contre le COVID-19 pour les enfants de 5 à moins de 12 ans.



Ainsi, le gouvernement a accepté la proposition du ministère de la Santé sur la réception de vaccins contre le COVID-19 pour les enfants de 5 à moins de 12 ans, distribués par les gouvernements d'autres pays et les organisations internationales au Vietnam.



S'il est nécessaire d'acheter des vaccins pour les enfants de 5 à moins de 12 ans, le ministère de la Santé devra déterminer la quantité, le temps et les types à acheter et faire un rapport au Premier ministre.



Le ministère de la Santé est chargé de recevoir les dons de vaccins, d'acheter des vaccins et d'organiser la vaccination contre le COVID-19 pour les enfants de 5 à moins de 12 ans, en garantissant la sûreté, la sécurité, l’efficacité et le rythme du travail.



La résolution prend effet à compter du 14 avril 2022.-VNA