Prélever un échantillon pour le test au coronavirus. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Selon un bilan actualisé à 06h00 samedi, le Vietnam a détecté cinq nouveaux cas de coronavirus, portant le bilan national à 789 cas confirmés.



Selon le Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, parmi les nouvelles contaminations figurent deux cas importés qui ont été mis en quarantaine dès leur arrivée à l’aéroport de Cam Ranh (province de Khanh Hoa, Centre) à bord du vol VJ7837 du 5 août depuis le Mexique (transit au Japon). Les trois autres sont un homme de 42 ans à Hanoï qui a voyagé à Da Nang du 16 au 20 juillet, et deux personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs.



Depuis le 25 juillet, le pays a signalé 333 nouveaux cas de transmission intracommunautaire du virus.



Parmi les 789 cas confirmés, 395 ont été annoncés guéris. 10 décès ont été déplorés. Parmi les patients en cours de traitement, 19 ont été testés négatifs au virus une fois et 14 autres, au moins deux fois.



Plus de 166.000 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine, dont 6.939 dans des hôpitaux, 24.446 dans des lieux de confinement et 135.146 à domicile. -VNA