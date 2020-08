Un lieu de prélèvement d’échantillons pour les tests au coronavirus dans l’arrondissement de Dong Da à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Selon un bilan actualisé à 18h00 samedi 8 août, le Vietnam a détecté 21 nouveaux cas de contamination au coronavirus, portant le nombre total à 810.



Selon le Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, parmi les nouvelles contaminations figure un cas importé qui a été mis en quarantaine dès son arrivée à Hanoï à bord d’un vol du 6 août depuis les Etats-Unis. Les autres nouveaux cas ont été détectés à Da Nang (15), Quang Nam (deux), Bac Giang (deux) et Khanh Hoa (1).



A ce jour, 395 des 810 cas de COVID-19 au Vietnam ont été annoncés guéris, soit un taux de 48,8%. Dix décès ont été déplorés. Parmi les patients en cours de traitement, 10 ont été testés négatifs au virus une fois et 30 autres, au moins deux fois.



Plus de 166.000 personnes ayant eu des contacts étroits ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine, dont 6.929 dans des hôpitaux, 24.446 dans des lieux de confinement et 135.146 à domicile. -VNA