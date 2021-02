Photo d'illustration. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Un représentant de l'aéroport international de Tan Son Nhat à Ho Chi Minh-Ville a annoncé que dans l'après-midi du 9 février, l'aéroport a mis en place un système de stérilisation automatique pour les bagages des passagers afin de prévenir l'infection au COVID-19.Alors, tous les bagages des passagers allant et arrivant au terminal domestique de l’aéroport seront aspergés de désinfection pour éviter les risques d'infection.C'est l'une des solutions déployées par l'aéroport international de Tan Son Nhat dans le contexte de la propagation de l'épidémie de COVID-19, notamment après le fait que certains employés chargés du déchargement de bagages du Service de manutention au sol de l’aéroport étaient positifs au SARS-CoV -2.À l'heure actuelle, l'aéroport de Tan Son Nhat met en œuvre des mesures pour prévenir et lutter contre l'épidémie de COVID-19 au plus haut niveau.En ce qui concerne la situation à l'aéroport pendant les vacances du Têt, le représentant de l'aéroport international de Tan Son Nhat a déclaré que le 9 février, l'aéroport servait toujours des passagers. Cependant, en raison de l'impact de l'épidémie, un grand nombre de passagers ont échangé et reprogrammé leurs trajets. -VNA