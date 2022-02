Photo d'illustration : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Selon le Centre de contrôle des maladies de Ho Chi Minh-Ville, la ville a enregistré le 22 février 1.356 nouveaux cas du COVID-19, dont 334 ont été hospitalisés.

Par rapport aux jours précédents, le nombre de cas hospitalisés a augmenté, mais le nombre de cas graves et de décès demeure faible. Omicron est le principal variant causant le COVID-19 dans la ville.

Face à la propagation de ce variant dans la communauté, Ho Chi Minh-Ville a mis en place de nombreuses mesures de prévention et de contrôle en se concentrant sur la deuxième phase de la campagne de « vaccination du Printemps », qui se terminera le 29 février. La ville a vacciné plus de 6.000 personnes pour la première dose, plus de 26.000 pour la deuxième et les injections supplémentaires et 85.000 pour le rappel.

Outre la vaccination, la ville prêt une grande attention au groupe de personnes à risque, notamment les enfants obèses ; à la mise à jour le processus de traitement des F0 (personnes infectées) pour s'adapter à la nouvelle situation ; à l’application stricte des instructions sur la prévention du COVID-19 ; à la limitation des rassemblements dans les espaces clos.

Le service municipal de la Santé a également tenu une réunion avec des experts pédiatriques sur le traitement des enfants infectés par le COVID-19, sur les mesures à prendre au cas où le nombre de cas augmenterait. Il a donné aussi des formations aux agents de santé sur le dépistage, la prise en charge et le traitement des enfants atteints du COVID-19 ; sur la formation des enseignants aux procédures de soin des F0 dans les écoles ; sur les préparatifs de la vaccination des enfants de 5 à 12 ans selon les instructions du ministère de la Santé.

Selon Tang Chi Thuong, directeur du service de la Santé de Ho Chi Minh-Ville, du 14 au 22 février, le nombre de nouveaux cas chez les enfants a triplé par rapport à la semaine précédente (du 7 au 13 février). Concrètement, la semaine dernière, 7.505 cas ont été confirmés dans les écoles. Le nombre d'écoles touchées par le coronavirus a également augmenté, avec 201 unités. -VNA