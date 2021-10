Les élèves et enseignants doivent porter le masque à l'école. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville vient de publier un ensemble de critères en matière de prévention et de contrôle du COVID-19 pour tous les établissements d'enseignement de la ville, afin de déterminer s'ils sont autorisés à organiser ou non des activités éducatives.

Cet ensemble de critères remplace celui qui a été publié en avril 2020.

Sur le total de dix critères, un établissement doit répondre au moins six critères pour être autorisé à rouvrir.

Premièrement, le personnel des établissements d'enseignement est prié d'avoir des codes QR verts qui montrent leur historique de vaccination. S'il ne dispose pas de QR codes verts, il doit présenter l'un des documents suivants : un certificat de rétablissement de moins de six mois ou un certificat de vaccination daté "d'au moins 14 jours".

Deuxièmement, le nombre maximum d'étudiants, d'enseignants et d'employés réunis à la fois dans un établissement d'enseignement doit être inférieur à 50 % de la capacité autorisée.

Désinfection des mains avant l'entrée de la classe. Photo: VNA

Troisièmement, la distance entre les élèves et les enseignants est d'au moins un mètre dans les salles de classe, d'examen ou de travail et d'au moins deux mètres à l'extérieur.

En outre, l'ensemble de critères comporte également sur la désinfection des mains, le port de masques, le contrôle de la température corporelle, la déclaration médicale, l'arrangement des salles de classe et d'isolement et les plans de prévention et de contrôle du COVID-19, etc. -VNA