Photo d'illustration: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Selon le Service de la Santé de Ho Chi Minh-Ville, à partir du 22 juillet, la ville déploiera la 5e phase de sa campagne de vaccination anti-COVID-19 avec 930.000 doses de vaccin.

La vaccination contre le COVID-19 sera effectuée dans 20 hôpitaux et 615 lieux d'injection dans les communes, quartiers et bourgs, avec 120 doses injectées par jour au sein de chaque établissement. La campagne devrait être terminée d'ici 2 semaines.

Au cours de cette phase, la mégapole du Sud accordera une priorité à la vaccination des personnes atteintes de comorbidités ; des personnes de plus de 65 ans ; des personnes ayant rendu des services méritoires et des bénéficiaires de la politique de protection sociale ; des personnes démunies ; des personnes travaillant dans les établissements et le secteur de la santé ; des personnes directement impliquées dans la prévention et le contrôle de l'épidémie.

Fin juillet, le ministère de la Santé avait alloué à Ho Chi Minh-Ville 2 millions de doses de vaccins. Il est prévu que plus de 3 millions de doses supplémentaires seront distribuées à la ville fin août-début septembre, portant à 5 millions le nombre total de doses allouées à la ville.

Jusqu'au 20 juillet, plus de 3.600 patients atteints du COVID-19 de la ville étaient sortis de l'hôpital et étaient rentrés chez eux après avoir été testés négatif au SARS-Co-V-2 ou présenté une faible concentration du virus. -VNA