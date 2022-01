Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh de Hanoï, en collaboration avec l'Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam, a lancé le 5 janvier un programme de distribution d'oxygène gratuite ou "ATM d'oxygène" dans le but de soutenir le traitement des patients atteints de COVID-19 à domicile.

Environ 1.000 bouteilles d'oxygène de 8 litres, 200 bouteilles d'oxygène de 40 litres, 800 jauges, 30 concentrateurs d'oxygène 7 litres, 20 concentrateur d'oxygène 10 litres et 500 répartiteurs de flux d'air d'oxygène sont mobilisés dans le cadre du programme.

Les patients de COVID-19 traités à domicile ayant besoin d'oxygène recevront des bouteilles d'oxygène livrées par des volontaires.

Les patients de COVID-19 traités à domicile ayant besoin d'oxygène recevront des bouteilles d'oxygène livrées par des volontaires. Photo: VNA

Tous les membres de l'Union municipale de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh et les bénévoles participant au programme sont entièrement équipés de connaissances, d'équipements de protection et de plans de sécurité pour la prévention de la pandémie.

L'Union de la jeunesse de Hanoï a également mobilisé 770 volontaires médicaux pour accomplir la tâche de préparer des installations pour des stations médicales mobiles, des installations de collecte et de traitement médicaux et des centres d'isolement centralisés. Plus de 4.000 volontaires sont impliqués dans la collecte d'échantillons pour les tests et dans le soutien du personnel médical dans 638 points de vaccination.

En outre, l'Union de la jeunesse de Hanoï a déployé le réseau "Médecins compagnons" avec la participation de plus de 400 médecins et bénévoles d'universités, de collèges et d'instituts médicaux pour fournir des consultations médicales gratuites aux malades. -VNA