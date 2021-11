Le Comité populaire de la Hanoï demande aux écoles d'appliquer des mesures pour prévenir et contrôler l'épidémie de COVID-19 conformément à la réglementation. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Hanoï s'efforcera d'administrer les deux doses de vaccin anti-COVID-19 à 95% des adolescents âgés de 12 à 17 ans au cours du quatrième trimestre 2021-premier trimestre 2022.

La vaccination contre le Covid-19 sera ouverte d’abord aux adolescents de 16-17 ans puis ensuite aux plus jeunes, en fonction de l’approvisionnement en vaccins et de la situation épidémique dans la ville.

Jusqu'au matin du 1er novembre, plus de 10,4 millions de doses ont été distribuées à Hanoï, dont 9,82 millions administrées à 6,07 millions de personnes de 18 ans et plus.

Le 1er novembre, le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Chu Xuan Dung, a signé et promulgué le document n° 3807/UBND-KGVX sur le retour à l'école des élèves après la période de pause pour prévenir et contrôler l'épidémie de COVID-19.

Photo d'illustration : VNA



Concrètement, les élèves des 5e, 6e, 9e, 10e et 12e classes sont autorisés à retourner à l'école à partir du 8 novembre. Ce plan est appliqué aux écoles relevant des communes, quartiers et chefs-lieux de 18 districts et bourgs aux niveaux 1 et 2 de risque de COVID-19, avec aucun cas de transmission intracommunautaire confirmé depuis 14 jours à partir du 8 novembre.

Les élèves des classes restantes continueront étudier en ligne. Les enfants d'âge préscolaire continuent de rester à la maison. -VNA