Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, Vuong Dinh Hue, s'exprime lors d'une séance de travail avec l'arrondissement de Tay Ho. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, Vuong Dinh Hue, a demandé au Service municipal de la santé et à l'arrondissement de Tay Ho de continuer à réviser la mise en quarantaine et le test de dépistage du COVID-19 pour clarifier la cause de mort du Japonais de 54 ans, le 2229e cas au Vietnam, et à retracer rapidement les cas contacts.

Lors d'une séance de travail avec des responsables de l'arrondissement de Tay Ho, le 16 février, Vuong Dinh Hue a demandé de renforcer la sensibilisation de la population sur la prévention de l’épidémie du COVID-19, notamment via la distribution gratuite de masques aux personnes défavorisées, les sanctions contre les personnes ne portant pas de masque dans les lieux publics, la gestion étroite des entrées des personnes étrangères dans l'arrondissement.

Le soir du 13 février, le Service municipal de la santé, en coordination avec l'arrondissement de Tay Ho, a prélevé des échantillons sur 63 personnes ayant eu des contacts directs avec le Japonais infecté (F1), dont deux qui ont donné des résultats positifs au coronavirus. Toutes les personnes en contact avec les cas F1, les personnes liées à l'hôtel Somerset West Point et les collègues du Japonais ont été testés négatifs, a annoncé Nguyen Khac Hien, directeur du Service.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, Vuong Dinh Hue, remet une somme de 250 millions de dôngs de la ville pour financer le combat contre l’épidémie dans l’arrondissement de Tay Ho. Photo: VNA



Concernant la fermeture des restaurants, des cafés et des buvettes de trottoir de la capitale, Vuong Dinh Hue, a demandé au Comité municipal de prévention et de contrôle de l'épidémie du COVID-19 de la ville de donner des instructions précises aux localités sur la mise en œuvre de cette réglementation.

A cette occasion, Vuong Dinh Hue a remis une somme de 250 millions de dôngs de la ville à l’arrondissement de Tay Ho pour financer son combat contre l'épidémie. -VNA