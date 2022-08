Hanoi accélère la vaccination contre le Covid-19 . Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le président du Comité populaire de Hanoi, Trân Sy Thanh, a demandé mardi 9 août d’accélérer la vaccination des élèves contre le Covid-19, les 3e et 4e injections pour les personnes de 18 ans et plus et d’achever la vaccination de la 3e dose pour les 12-18 ans.

La ville demande aux autorités locales d’achever la vaccination pour les forces de santé, de police, d’armée ; les enseignants, les personnes travaillant dans le domaine des transports ; les fournisseurs des services essentiels ; les personnes travaillant dans les établissements de services touristiques, les centres commerciaux, les supermarchés, les marchés ; les personnes travaillant dans les entreprises, les parcs industriels.

La ville prend des mesures drastiques pour accélérer la vaccination et s’assurer que tous ses habitants peuvent se faire la vaccination et accélère aussi la communication pour appeler les gens à se faire vacciner. -VNA