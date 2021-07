Les activités commerciales et services non essentiels seront arrêtés. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président du Comité populaire de Hanoï Chu Ngoc Anh a signé le 12 juillet le télégramme officiel No14/CD-CTUBND sur la mise en œuvre de mesures préventives pour lutter contre l'épidémie de COVID-19.

En conséquence, le chef de la ville a demandé à partir de 0h00 le 13 juillet l'arrêt de toutes les activités commerciales et de services non essentielles, notamment restaurants et cafés (sauf produits à emporter), salons de coiffure. Les activités de distraction, les exercices physiques en plein air, le rassemblement en grand nombre dans les parcs, les jardins et les lieux publics seront suspendues.

Toujours à partir de 00h00 le 13 juillet, la ville appliquera aussi des mesures obligatoires de contrôle du SRAS-CoV-2 pour toutes les personnes venant de Ho Chi Minh-Ville et de zones épidémiques : déclaration médicale, surveillance stricte de la quarantaine à domicile pendant 14 jours, rencontre d’agents de santé s’il y a des signes suspects du coronavirus…

Les Comités populaires des quartiers, des villes doivent augmenter la sensibilisation auprès des populations sur le COVID-19, renforcer la surveillance de santé pour découvrir à temps les infections et appliquer les sanctions strictes contre les violations des réglementations anti-COVID-19.

Le président du Comité populaire de la ville a également chargé la police municipale de se coordonner avec les forces fonctionnelles dans le déploiement de points de contrôle aux principales portes d'entrée de la ville, à l’aéroport… -VNA