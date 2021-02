Photo d'illustration : VNA



Hai Duong (VNA) – Hai Duong a commencé mercredi à effectuer largement des tests de dépistage du COVID-19 par réaction de polymérisation en chaîne en temps réel (RT-PCR).

Cela vise à évaluer les risques et à prendre des mesures drastiques anti-épidémiques, ainsi qu’à évaluer des lieux sûrs pour promouvoir le développement socio-économique local, selon les autorités provinciales.

La province classe les personnes testées en fonction du niveau de risque : groupe à haut risque (habitants des villes de Chi Linh, de Hai Duong, des districts de Kim Thanh et Câm Giang); groupe à risque (habitants des districts de Kinh Môn, Nam Sach et Binh Giang); groupe à faible risque (districts de Ninh Giang, Thanh Ha, Tu Ky, Gia Lôc et Thanh Miên).

Pour les employés des entreprises, Hai Duong divise les échantillons selon différents besoins, traitement immédiat des foyers épidémiques ou évaluation des risques...

Cette localité a actuellement six laboratoires capables d’effectuer des tests de RT-PCR, d’une capacité totale de 8.500 échantillons/jour.

Selon un bilan du Centre de contrôle des maladies (CDC) de Hai Duong, du 22 février à partir de 16h00 au 23 février jusqu’à 16h00, la province a enregistré huit nouveaux cas de coronavirus, portant le total provincial à 625. -VNA