Le ministre par intérim de la Santé Nguyên Thanh Long.

Hanoi (VNA) - Ce samedi 1er août, le ministère de la Santé a organisé une visioconférence pour améliorer la capacité professionnelle des établissements médicaux dans la réception et le traitement des patients du COVID-19.



L’événement a réuni le personnel médical de plus de 700 lieux dans les 63 provinces et villes du pays.



Dans son discours d’ouverture, le ministre par intérim de la Santé Nguyên Thanh Long a déclaré que depuis la détection du premier cas (patient N° 416) de contamination locale à Dà Nang, l’épidémie avait connu une évolution très complexe. Le ministère a créé une permanence à Dà Nang dans le but de mieux gérer la lutte, a-t-il signalé.



Le ministère de la Santé a aussi demandé de surveiller médicalement dans l’ensemble du pays toute personne revenant de Dà Nang.

A cette occasion, le ministre p.i de la Santé Nguyen Thanh Long a transmis les encouragements du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à tous les agents de santé qui luttent jour et nuit contre l'épidémie.

Le ministre Nguyen Thanh Long a demandé à l'ensemble du secteur d'être uni, déterminé à lutter et à gagner la bataille contre le COVID-19. -VNA