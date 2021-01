Le siège de la Sarl électronique POYUN Vietnam. Photo: journal de Hai Duong

Hai Duong (VNA) - Des mesures de distanciation sociale sont appliquées dans la ville de Chi Linh, province de Hai Duong (Nord), depuis le 28 janvier à partir de 12h00. Le blocage est imposé au hameau de Kim Dien dans la commune de Hung Dao, et à la Sarl électronique POYUN Vietnam.

C'est ce qu'a fait savoir Nguyen Van Kien, président du Comité populaire de la ville de Chi Linh.

Le président du Comité populaire de Hai Duong Nguyen Duong Thai a demandé aux districts, chefs-lieux et villes de la province de mettre en œuvre toutes les mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie au niveau le plus élevé. Il a décidé d'autoriser les élèves et étudiants dans l’ensemble de la province à rester à la maison à partir du 29 janvier.

La province de Quang Ninh, elle, a décidé de suspendre les transports de passagers par voies routière et navigable à partir du 28 janvier à 06h00.

Après 55 jours sans aucun cas de transmission intracommunautaire, jeudi matin 28 janvier, le Vietnam a confirmé 82 nouveaux cas positifs dans la ville de Chi Linh, province de Hai Duong, et le district de Van Dong, province de Quang Ninh.-VNA