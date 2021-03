Prélèvement d'échantillons pour le dépistage du COVID-19. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a enregistré deux nouveaux cas de contamination au COVID-19 au cours des 12 dernières heures, jusqu'à 6h00 le 12 mars, selon le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19.

Ces deux cas ont tous détectés dans la province de Hai Duong (Nord) et sont déjà en quarantaine.

Le bilan national s’établit désormais à 2.535, dont 897 cas de transmission locale du coronavirus recensés depuis le 27 janvier.



A ce jour, 2.048 patients ont été annoncés guéris et 35 décès ont été déplorés, a annoncé le sous-comité de traitement du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19.



Parmi les patients en cours de traitement, 70 ont été testés négatifs au virus une fois; 44 autres, deux fois; et 100 autres encore, trois fois.



Environ 44.540 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine dans des hôpitaux, des établissements désignés par l’Etat, à domicile ou dans des lieux d’hébergement.

Selon le Programme national élargi de vaccination, jusqu’au 11 mars, la vaccination anti-COVID-19 a été lancée dans cinq ville et provinces supplémentaires, à savoir Hai Phong, Hung Yen, Bac Ninh, Bac Giang et Long An. En quatre jours, 1.585 personnes dans le pays ont été vaccinées.

Le ministère de la Santé demande à la population de continuer à respecter strictement le message 5K: "Khau trang" (masque), "Khu khuan" (désinfection), "Khoang cach" (distance), "Khong tu tap" (pas de rassemblements), "Khai bao y te" (déclaration de l’état de santé). -VNA