Hanoï (VNA) - Deux autres patients atteints de COVID-19 au Vietnam sont décédés le 2 août en raison de complications associées, a déclaré le vice-ministre de la Santé Nguyen Truong Son.

Photo : VNA

Les derniers décès sont une femme de 86 ans de la province centrale de Quang Nam et une femme de 83 ans de Da Nang (Centre). Les deux avaient de graves maladies sous-jacentes.L'homme de 86 ans souffrait d'insuffisance rénale chronique et de problèmes cardiaques. La cause du décès a été annoncée comme une insuffisance respiratoire aiguë, une défaillance multi-organes avec une infection au COVID-19 Pendant ce temps, la veille dame de 83 ans est décédée d'un syndrome coronarien aigu, d'une cholécystite, d'une polyarthrite, d'une hypertension et d'une infection au COVID-19.Au total, cinq décès ont été signalés depuis le 31 juillet. Tous les décès sont survenus chez des patients souffrant de problèmes de santé graves. - VNA