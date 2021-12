Hanoi (VNA) - Le Vietnam a recensé 16.515 cas de Covid-19, dont 39 exogènes sur les 24 dernières heures jusqu’à 16h vendredi 31 décembre, portant le bilan total à 1.731.257, selon le ministère de la Santé.

Un homme se faire dépister du Covid-19 à Hanoi. Photo : VNA

La ville de Hanoi a enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations (1.914), suivie par la province de Vinh Long (1.080) et la province de Cà Mau (1.063).



Selon un dernier décompte du ministère de la Santé, 7.291 patients dans tout le pays se trouvaient dans un état grave, dontt 773 nécessitant une ventilation invasive et 19 devant placés sous ECMO.

Quant aux décès, le ministère de la Santé a annoncé 226 décès recensés dans les dernières 24 heures, portant le bilan total à 32.394, soit 1,9 % du nombre total de contaminations.

Au total, 18.642 ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 1.355.286.

Jusqu’au 30 décembre, le pays a administré 150.935.915 doses de vaccins, dont 77.555.511 pour la première injection, 68.435.813 pour la deuxième et 4.944.591 pour la troisième, soit la dose de rappel ou la troisième dose de vaccin Abdala. – VNA