Un panneau appelant à la mise en œuvre du message 5K à Da Nang. Photo : VNA

Da Nang (VNA) – La vice-présidente du Comité populaire de Da Nang, Ngo Thi Kim Yen, a demandé au secteur local de la santé de se coordonner avec le secteur de l'éducation pour planifier une vaccination des élèves âgés de 15 à moins de 18 ans du 26 au 29 octobre avec du vaccin de Pfizer.



Lors de la réunion 22 octobre du Comité municipal de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, Ngo Thi Kim yen a demandé aux organes compétents de mener des préparatifs minutieux pour ce travail.



Selon un plan de la ville, d'ici le 8 novembre, tous les élèves locaux retourneront à l'école.



A ce jour, 999.744 doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées à Da Nang. La plus grande ville du Centre recevra prochainement plus de 100.000 doses du vaccin de Pfizer. -VNA