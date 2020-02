Contrôle de la température corporelle des visiteurs à l'aéroport international de Da Nang. Photo: baogiaothong.vn

Hanoï (VNA) - Face aux évolutions complexes de l’épidémie d'infection respiratoire aiguë causée par le SARS-CoV-2 (COVID-19), le directeur général de l’Administration nationale du tourisme (ANT) relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Trung Khanh, a demandé aux services de la Culture, des Sports et du Tourisme de toutes les villes et provinces du pays de renforcer la prévention et la lutte contre le COVID-19.

Concrètement, le directeur général de l’ANT a ordonné aux départements de gestion du tourisme et aux agences touristiques du pays de suivre de près la situation de l’épidémie en République de Corée et dans les autres marchés touristiques du Vietnam.

L'ANT a recommandé aux voyagistes chargés des circuits internationaux de suspendre l'organisation des circuits dans la ville de Daegu, dans la province de Gyeongsangbuk (République de Corée) et dans les autres zones épidémiques, ont annoncé les autorités locales.

Le gouvernement vietnamien n'accueille pas les touristes venus des zones épidémiques au Vietnam. Il faut informer les partenaires, les entreprises et les voyageurs de la réglementation du Vietnam sur la mise en œuvre d'une quarantaine de 14 jours pour les passagers ayant voyagé ou venant de Daegu, dans la province de Gyeongsangbuk et des autres zones touchées par le COVID-19.

Nguyen Trung Khanh a également demandé aux voyagistes, aux établissements d'hébergement et aux fournisseurs des services touristiques de se concentrer sur la prévention et le contrôle du COVID-19, de suivre strictement les directives du ministère de la Santé, garantissant une sécurité absolue aux voyageurs et aux travailleurs. -VNA