Can Tho reçoit 50.000 masques médicaux remis par la ville japonaise d'Okayama. Photo : VNA



Can Tho (VNA) – Can Tho a organisé le 4 janvier une cérémonie de réception de matériel médical au service de la réponse au COVID-19 remis par la province sud-coréenne de Jeolla du Sud et la ville japonaise d’Okayama.



Ce don pour la prévention et le contrôle du COVID-19 comprend 10.000 visières de protection et 50.000 masques médicaux, d'une valeur d'environ 470 millions de dongs.



Assistant par visioconférence à la cérémonie de réception, Jeong Jong Gyun, chef du bureau de représentation de la province sud-coréenne de Jeolla du Sud à Ho Chi Minh-Ville, a rappelé que sa localité avait signé un accord d’amitié avec Can Tho en 2012 et que ce don était une illustration du sentiment des 1,9 million d’habitants de Jeolla du Sud pour la ville vietnamienne.