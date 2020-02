Un avion de Bamboo Airways.

Hanoï (VNA) - Samedi matin, la compagnie aérienne Bamboo Airways a décidé de soutenir le frais de transport du matériel médical dans le contexte de la prévention et de la lutte contre l'épidémie d'infection respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus (COVID-19).

Concrètement, elle mettra en œuvre la politique de soutien aux partenaires souhaitant transporter des fournitures et du matériel médicaux pour les vols intérieurs opérés par Bamboo Airways. La politique est appliquée aux lots de fret ayant des fractures et des certificats d'expédition pour les activités humanitaires au service de la prévention du COVID-19.

En outre, la société par actions Airtech The Long, à Hanoï a décidé d'offrir certains équipements médicaux d'une valeur totale de cinq milliards de dongs à l'Hôpital central des maladies tropicales (1er établissement), l'Hôpital d'amitié Vietnam-Allemagne, à la polyclinique de Tuyen Quang, et aux Services de la santé des provinces de Hai Duong, Vinh Phuc et Thanh Hoa.

Ces équipements permettent d'améliorer l'efficacité de l'isolement des patients traités pour des maladies infectieuses dans les établissements de santé.

Pour faire face à l'épidémie causée par le COVID-19, la société par actions pharmaceutique de Ha Tinh a produit le désinfectant pour les mains HADISAFE.

Pendant une semaine, cette société a produit et vendu des milliers de bouteilles au marché domestique, répondant aux besoins de la population. -VNA