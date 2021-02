Hanoï, 20 février (VNA) - Le Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19 a annoncé samedi matin 20 février qu'aucun nouveau cas de COVID-19 n'était signalée.

Prélèvement de l'échantillon d'un homme au service du dépistage du coronavirus dans la ville d'Uong Bi. Photo : VNA



Le Vietnam compte à présent 1.463 cas de transmissions locale, dont 775 cas détectés depuis le 27 janvier.



Selon le rapport du sous-comité de traitement, 1627 patients ont été annoncés guéris. Parmi les patients en traitement, 69 ont été testés négatifs au SARS-CoV-2 une fois ; 39, deux fois et 55 autres, trois fois. 35 décès ont été confirmés. .



Actuellement, 125.572 personnes ayant été en contact direct avec les cas confirmés ou revenus des zones épidémiques sont placées en quarantaine, dont environ 594 dans des hôpitaux, environ 13.316 dans les centres de quarantaine concentrée. Le reste est à domicile ou dans des établissements d’hébergement.

Selon le ministère de la Santé Nguyen Thanh Long, le Vietnam a négocié avec le mécanisme COVAX de l'OMS visant à assurer un accès rapide et équitable aux vaccins contre la COVID-19 et l'AstraZeneca pour importer du vaccin le plus tôt possible.

Le pays nécessitera 150 millions de doses de vaccin en 2021, a-t-il estimé. Cependant, selon les engagements avec le COVAX et l'AstraZeneca, le Vietnam aura seulement 60 millions de doses.

Ainsi, le ministère de la Santé s'efforce de négocier avec certains compagnies et unités de production de vaccins dans le monde afin que la population puisse avoir accès aux vaccins dans les plus brefs délais.

Le ministère de la Santé demande à la population de continuer à respecter strictement le message 5K : "Khau trang" (masque), "Khu khuan" (désinfection), "Khoang cach" (distance), "Khong tu tap" (pas de rassemblements), "Khai bao y te" (déclaration de santé). -VNA