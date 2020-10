Hanoï (VNA) – Dimanche matin 25 octobre, le Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19 a annoncé qu'aucune nouvelle infection au coronavirus n'était signalée.

Contrôle de la température corporelle d'une Vietnamienne de retour de Singapour. Photo: VNA

C’est le 53e jour consécutif sans infection locale. Le bilan national reste encore à 1.160.



Sur le total, 691 cas sont des infections locales (551 sont liés à Da Nang où l’épidémie s’est propagée le 25 juillet). 35 décès ont été confirmés et 1.051patients ont été annoncés guéris.



Parmi les patients en traitement, quatre ont été testés négatifs au SARS-CoV-2 une fois, cinq autres au moins deux fois. Il n’y a pas de patients en état critique.



Actuellement, environ 14.576 personnes ayant été en contact direct avec les cas confirmés ou revenus des zones épidémiques sont placées en quarantaine, dont 181 dans des hôpitaux, environ 13.208 dans des centres de quarantaine concentrée. Le reste est à domicile ou dans des établissements d’hébergement.

Le ministère de la Santé a également renforcé la capacité de fournir des bioproduits de diagnostic et de test rapides; d'effectuer des recherches pour fabriquer des produits de test les moins coûteux avec une grande précision; d'élaborer un plan de prélèvement d'échantillons pour détecter des infections aux portes frontières et aux aéroports, conformément aux exigences de la prévention et du contrôle de l'épidémie dans la «nouvelle normalité».

Pour prévenir et contrôler le COVID-19 dans la "nouvelle normalité", le ministère de la Santé a appelé la population à suivre le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tap (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale) pour vivre en toute sécurité avec l’épidémie. - VNA