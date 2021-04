Vaccination contre le coronavirus dans la ville de Vinh, province de Nghe An (Centre). Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le bilan actualisé à 06h00 mercredi 21 avril par le ministère de la Santé, le Vietnam n’a détecté aucun nouveau cas de coronavirus au cours des 12 dernières heures. Le total reste inchangé à 2.801, dont 2.490 guéris et 35 décès.



Parmi les patients de COVID-19 en cours de traitement, 12 ont été testés négatifs au virus une fois; 11 autres, deux fois; et 17 autres encore, trois fois.



Plus de 39.000 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont actuellement en quarantaine dans des hôpitaux, des établissements désignés par l’Etat, à domicile ou dans des lieux d’hébergement.



Le 20 avril, 14.386 personnes supplémentaires ont été vaccinées contre le coronavirus.



La vaccination a commencé le même jour dans les provinces de Tuyen Quang, Binh Dinh et Vinh Long.



Au 20 avril à 16h00, 106.929 personnes au total ont été vaccinées contre le COVID-19. -VNA