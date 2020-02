Hanoi (VNA) - La Banque vietnamienne pour l'agriculture et le développement rural (Agribank) a remis le 21 février 800 millions de dongs (environ 34.400 de dollars) au représentant de la filale du Front de la Patrie du Vietnam à l'appui de la lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19) dans la localité.

Photo : VNA

Un responsable d'Agribank a déclaré que les habitants de Vinh Phuc et de la commune de Son Loi, dans le district de Binh Xuyen en particulier, sont fortement touchés par l'épidémie.

Plus tôt, les succursales d'Agribank réduit les intérêts sur les prêts aux emprunteurs, offert des de masques de protection et du lavage des mains aux clients, et sensibilisé son personnel aux mesures de prévention et de contrôle, comme les suggestions du ministère de la Santé.

Sur 16 cas du COVID-19 confirmés jusqu'à présent au Vietnam, 11 sont originaires de Vinh Phuc. Jusqu'à présent, 15 patients sont sortis de l'hôpital. Par ailleurs, aucun nouveau cas n'a été signalé à Vinh Phuc et dans le pays depuis le 13 février. - VNA