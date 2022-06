Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Selon le bilan actualisé à 16h00 mardi 7 juin par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté au cours des 24 dernières heures 960 nouveaux cas de coronavirus, soit une hausse quotidienne de 158.



Il s’agit tous de cas de transmission locale, détectés dans 41 villes et provinces, dont 192 à Hanoï, 67 à Yen Bai et 35 à Ho Chi Minh-Ville.



Le total s’établit désormais à 10.727.005 cas de COVID-19.



Le 7 juin, 9.309 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre de guérisons à 9.523.290. Aucun décès supplémentaire n’a été déploré. Le nombre de décès est resté inchangé, au niveau de 43.081.



Au 6 juin, plus de 222,25 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, dont 199,91 millions pour les personnes de 18 ans et plus, 17,48 millions pour les 12-17 ans et 4,85 millions pour les 5-11 ans. -VNA