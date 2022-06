Photo : VNA

Il s’agit tous de cas de transmission locale, détectés dans 43 villes et provinces, dont 187 à Hanoï, 67 à Yen Bai et 57 à Bac Ninh.Le total s’établit désormais à 10.727.918 cas de COVID-19.Le 8 juin, 8.363 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre de guérisons à 9.531.653. Aucun décès supplémentaire n’a été déploré. Le nombre de décès est resté inchangé, au niveau de 43.081.Au 7 juin, plus de 222,38 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, dont 199,99 millions pour les personnes de 18 ans et plus de 17,486 millions pour les 12-17 ans et plus de 4,89 millions pour les 5-11 ans. -VNA