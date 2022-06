Photo d'illustration : VNA

Il y a 635 cas de transmission locale, détectés dans 44 villes et provinces, dont 145 à Hanoï, 48 à Da Nang et 45 à Nghe An.Le total s’établit désormais à 10.734.925 cas de COVID-19.Le 16 juin, le nombre de guérisons est douze fois plus élevé que celui des nouvelles contaminations avec 8.835 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre de guérisons à 9.583.105. Un décès supplémentaire a été déploré, portant le nombre de décès à 43.083.Au 15 juin, plus de 224,6 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées. -VNA