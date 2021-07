Hanoï renforce le contrôle de déplacements dans la période de distanciation sociale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le bilan actualisé à 12h00 vendredi 30 juillet par le service municipal de la Santé, Hanoï a détecté 61 nouvelles infections au coronavirus au cours des cinq dernières heures.

Sur ce total, 23 cas ont été signalés dans le district de Thanh Tri, 13 dans l’arrondissement de Dong Da, six dans l’arrondissement de Ba Dinh, six dans l’arrondissement de Bac Tu Liem, trois dans l’arrondissement de Hai Ba Trung, deux dans l’arrondissement de Hoang Mai, deux dans l’arrondissement de Tay Ho, deux dans la district de Dan Phuong. Les districts de Dan Phuong, de Ba Vi et les arrondissements de Ha Dong et de Hoan Kiem ont recensé un pour chacun.

Ainsi, de 18h le 29 juillet à 12h le 30 juillet, la capitale a détecté 78 nouveaux cas de COVID-19.

Le Vietnam a enregistré 4.992 nouveaux cas de COVID-19 au cours des 11 dernières heures, dont cinq cas importés, selon le bilan actualisé à 6h00 jeudi le 30 juillet par ministère de la Santé.

Alors, le pays compte au total vendredi matin, 30 juilllet, 133.405 cas d’infection, dont 131.192 cas d’origine locale.

Le nombre de contaminations depuis le début de la quatrième vague du coronavirus le 27 avril se chiffrait à 129.622 dont 1.059 à Hanoï. -VNA