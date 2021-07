Un agent du centre médical de l'arrondissement de Thanh Xuan à Hanoï se prépare à prélever des échantillons pour le test de dépistage du COVID-19. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le bilan actualisé à 12h00 vendredi 9 juillet par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté 609 nouveaux cas de COVID-19 au cours de ces six dernières heures, dont six cas importés et mis en quarantaine dès leur arrivée sur le territoire.

Parmi les 603 cas de transmission locale du virus, 479 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 66 à Binh Duong, 17 à Dong Nai, neuf à Bac Giang, huit à Tra Vinh, sept chacune à Bac Ninh et Quang Ngai, quatre à Ba Ria-Vung Tau, deux à Hanoï, et un chacune à Vinh Phuc, Bac Lieu, Lam Dong et Thanh Hoa. Parmi eux, 480 patients ont été dépistés dans les zones confinées.

Les nouveaux cas ont porté le total national de l'épidémie à 25.419, dont 23.513 cas de transmission locale et 1.906 cas importés.

21.943 cas ont été détectés depuis le 27 avril où a débuté la 4e vague épidémique, dont 6.176 cas guéris.

A ce jour, 8.950 patients ont été annoncés guéris et 105 décès ont été déplorés.

Parmi les patients en traitement, 333 ont été testés négatifs au SARS-CoV-2 une fois; 203 autres, deux fois; et 80 autres encore, trois fois.

Douze localités: Yen Bai, Quang Tri, Tuyen Quang, Son La, Ninh Binh, Thai Nguyen, Dien Bien, Hai Duong, Phu Tho, Nam Dinh, Quang Nam, Lao Cai ont dépassé 14 jours sans aucune nouvelle transmission locale du virus.

Le ministère de la Santé demande à chaque personne de respecter strictement le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale). -VNA