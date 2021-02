Hanoï, 13 février (VNA) – Dans son bilan actualisé à 18h00 samedi 13 février, le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 a confirmé 53 nouveaux cas de coronavirus, dont 49 contaminations locales dont 47 cas à Hai Duong et 2 à Hô Chi Minh-Ville.

Désinfection dans les foyers épidémiques. Photo : VNA

Les nouveaux cas ont été signalés alors qu’ils étaient en quarantaine, a-t-il précisé.

Les 4 autres sont des cas exogènes qui avaient été placés en quarantaine dès leur arrivée sur le territoire vietnamien.



Le total s’établit désormais à 2.149 cas confirmés, dont 604 de transmission locale du virus détectés depuis le 27 janvier.



A ce jour, le nombre de guérisons est de 1.531 et 35 décès ont été déplorés.



Parmi les patients en cours de traitement, 39 ont été testés négatifs au virus une fois; 12 autres, deux fois; et 9 autres encore, trois fois.



Plus de 129.098 personnes ayant eu des contacts étroits avec les nouveaux cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine dans des hôpitaux, des établissements désignés par l’Etat, à domicile ou dans des lieux d’hébergement.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, lors de la réunion. Photo : VGP

Lors de sa réunion tenue ce samedi, le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 a estimé que les 13 localités ayant été frappées par la nouvelle vague avaient réussi à bien contrôler la situation.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef de ce Comité, a demandé d’accélérer le traçage des cas contacts et la circonscription des foyers épidémiques et proposé d’analyser le virus pour trouver les traitements appropriés. Il est primordial de resserrer le contrôle des frontières et des zones de confinement collectif, a-t-il insisté.

Le ministère de la Santé continue d’appeler les populations à respecter le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration de l’état de santé). - VNA