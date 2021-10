Prélèvement d’échantillons pour le dépistage du COVID-19. Photo d’illustration : VNA

Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, de 16h00 jeudi à 16h00 vendredi, le Vietnam a détecté 4.899 nouveaux cas de coronavirus, dont 10 cas importés, portant le total à 910.376.



Parmi les 4.889 nouveaux cas de transmission locale, 977 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 697 à Binh Duong, 697 à Dong Nai, 398 à Bac Lieu, 320 à An Giang, 249 à Kien Giang, 180 à Tay Ninh, 151 à Soc Trang, 101 à Can Tho, 91 à Long An, 90 à Dak Lak, 75 à Tien Giang, 68 à Binh Thuan, 65 à Ca Mau, 61 à Gia Lai, 60 à Dong Thap, 60 à Ha Giang, 59 à Tra Vinh, 46 à Phu Tho, 42 à Hau Giang, 38 à Quang Nam, 37 à Vinh Long, 37 à Hanoï, 35 à Ben Tre, 32 à Quang Binh, 30 à Khanh Hoa, 25 à Nghe An, 20 à Binh Phuc, 17 à Binh Dinh, 17 à Thua Thien-Hue, 16 à Thanh Hoa, 14 à Nam Dinh, 13 à Ha Nam, 12 à Bac Giang, 12 à Kon Tum, sept à Bac Ninh, sept à Quang Ngai, six à Quang Ninh, six à Dak Nong, quatre à Thai Binh, trois à Phu Yen, trois à Ninh Binh, deux à Da Nang, deux à Hai Phong, deux à Hai Duong, deux à Lam Dong, un à Hung Yen, un à Ha Tinh, un à Vinh Phuc et un à Son La.



Au cours des 24 dernières heures, 2.169 patients de COVID-19 ont été annoncés guéris et 56 décès ont été déplorés, portant le nombre de guérisons à 816.132 et celui de décès à 21.966.



Vendredi, plus de 1,7 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, portant le total à ce jour à plus de 78,94 millions. Plus de 23,36 personnes ont reçu les deux injections nécessaires. -VNA