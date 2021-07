Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le pays a détecté du 19h du 30 juillet au 6h du 31 juillet, 4.060 nouvelles infections au coronavirus, selon l’annonce rendue publique ce samedi matin.

Les cas d’origine locale ont été signalés notamment dans les localités du Sud : Ho Chi Minh-Ville (2.503), Binh Duong (868), Dong Nai (222), Tien Giang (123), Ba Ria-Vung Tau (76), Can Tho (55),…

Alors, le pays compte au total 141.122 cas d’infection, dont 138.887 cas d’origine locale. Plus de 137.310 cas signalés depuis le 27 avril où se déclare la 4e vague épidémique. A présent, plus de 35.480 patients ont été annoncés guéris.

Le pays accélère la vaccination. Plus de 5,91 millions de doses de vaccin ont été injectées.

Depuis la 4e vague épidémique, plus 16,9 millions de personnes ont été testés pour le dépistage du SARS-CoV-2.

Le ministère de la Santé a décidé de mettre en place deux groupes de travail du ministère dans les deux provinces de Bac Lieu et de Can Tho pour soutenir la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 dans les 12 villes et provinces de la région du Sud-Ouest.



Le ministère de la Santé mettra en place un centre de réanimation à Binh Duong, l’aidera à accélérer la vaccination. La localité a mis en place des hôpitaux de campagne n° 3 et n° 4 avec 8.000 lits. A ce jour, la province compte 4 hôpitaux de campagne avec 16.000 lits. - VNA