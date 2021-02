Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré 40 nouveaux cas de Covid-19 à Hai Duong (38 cas), à Hanoi (1 cas) et à Quang Ninh (1 cas), de 06h00 au 18h00 mardi 16 février, a fait savoir le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.

Le membre du Bureau politique et secrétaire du comité du Parti de Hanoi Vuong Dinh Huê (centre) inspecte le travail de prévention et de lutte contre le Covid-19 dans l’arrondissement de Tây Hô, le 16 février 2021. Photo : VNA

Le bilan sanitaire national s’est élevé donc à 2.311 cas confirmés, parmi lesquels 1.412 cas de transmission locale, dont 719 cas recensés depuis le 27 janvier dernier, a-t-il indiqué.



Selon le sous-comité des soins médicaux du Comité national de pilotage, six patients n°1501, n°1549, n°1573, n°1599, n°1869 et n°1951 ont été déclarés guéris de la maladie, ce qui a porté le nombre de guérisons à 1.573.



Le nombre de décès liés au Covid-19 restait à 35, principalement des personnes atteintes de graves maladies sous-jacentes.



Parmi les patients encore sous traitement, 37 ont été testés négatifs au SARS-CoV-2 une fois, 29 deux fois et 20 autres trois fois.