Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé a détecté 3.797 nouveaux cas d’infection au coronavirus en ces 24 dernières heures jusqu’à 18 heures le 15 octobre, dont huit importés.Ho Chi Minh-Ville a connu le plus lourd bilan quotidien avec 1.131, suivie de Dong Nai 586, Binh Duong 533, Soc Trang 414, An Giang 170, Ca Mau 168…Le Vietnam a jusqu’à présent dénombré 857.639 cas de COVID-19 pour 788.923 guérisons et 21.043 décès. Il y a encore 3.847 patients en état critique.Il y a 14 localités ayant passé 14 jours sans recenser les nouvelles infections.A propos de la vaccination, au 14 octobre, plus de 1,31 millions de doses de vaccins COVID-19 ont été administrés. -VNA