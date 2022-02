Hanoi (VNA) – L’Administration de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) a autorisé des transporteurs aériens étrangers à effectuer 36 vols depuis fin janvier pour rapatrier les Vietnamiens qui se trouvaient à l’étranger et souhaitaient rentrer au pays en raison de l’épidémie de Covid-19, a fait savoir lundi 7 février le ministère des Transports.

Des passagers vietnamiens dans la file d’attente d’embarquement d’un vol de Vietnam Airlines, à l’aéroport d’Heathrow, au Royaume-Uni, avant le Nouvel An lunaire du Tigre 2022. Photo : VNA

Suite aux instructions du Premier ministre Pham Minh Chinh sur les solutions pour protéger les citoyens vietnamiens à l’étranger qui attendent de pouvoir rentrer, le ministère des Transports a demandé à la CAAV de notifier et d’autoriser des compagnies aériennes étrangères à les transporter au pays, sans demander de documents pour leur personnel, a-t-il indiqué.

Du 31 janvier 2022 au 7 février 2022, les compagnies aériennes étrangères ont effectué 36 vols réguliers et irréguliers et transporté 2.055 Vietnamiens depuis Taïwan (Chine), le Cambodge, Singapour, la Thaïlande, le Japon et le Moyen-Orient (Émirats arabes unis, Turquie) au Vietnam, a-t-il précisé.

L’Office du gouvernement a annoncé le 31 janvier 2022 que le Premier ministre Pham Minh Chinh a dirigé les solutions de protection des citoyens vietnamiens à l’étranger et demandé au ministère des Transports de donner rapidement la permission aux compagnies aériennes étrangères de transporter les citoyens vietnamiens au pays.

Le ministère des Transports a ensuite chargé la CAAV de se coordonner de sa propre initiative avec les ministères, secteurs et localités concernés pour autoriser les compagnies aériennes étrangères à effectuer des vols de rapatriement au Vietnam, en particulier depuis les lieux où de nombreux Vietnamiens étaient encore bloqués. – VNA