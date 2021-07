Hanoï (VNA) - Le Vietnam a enregistré 2.821 nouveaux cas de COVID-19 au cours des 11 dernières heures, dont trois cas importés, selon le bilan actualisé à 6h00 jeudi le 29 juillet par ministère de la Santé.

Photo : VNA

Parmi 2.821 cas de transmission locale du virus, 1.715 cas ont été recensés à Hô Chi Minh-Ville, 406 à Binh Duong, 197 à Long An, 159 à Dong Nai, 139 à Tay Ninh, 52 à Ba Ria-Vung Tau, 37à Dak Lak, 31 à Vinh Long, 18 à Khanh Hoa, 18 à Kien Giang, 15 à Phu Yen, 15 à Dong Thap, 10 à An Giang, 8 à Hau An, 6 à Can Tho, 4 à Nghe An, 3 à Binh Dinh, 2 chacune à Bac Lieu et Dak Nong, un chacune à Lang Son et Hanoi.

Le nombre de contaminations depuis le début de la quatrième vague du coronavirus le 27 avril se chiffrait à 119.863 dont 24.683 patients annoncés guéris.

Cinq localités : Yen Bai, Dien Bien, Quang Ninh, Bac Kan et Nam Dinh ont dépassé 14 jours sans aucune nouvelle infection.

Dix villes et provinces n'ont enregistré aucune nouvelle infection secondaire : Lao Cai, Ninh Binh, Kon Tum, Ha Giang, Phu Tho, Son La, Lai Chau, Hoa Binh, Tuyen Quang, Quang Tri.

Jusqu'à présent, 27.457 patients ont été déclarés guéris.

Le 27 juillet, 307.273 doses supplémentaires de vaccin anti-COVID-19 ont été administrées. Plus de cinq millions de doses de vaccins ont été injectées à l'échelle nationale jusqu'à présent, 4.825.209 personnes ayant reçu les deux doses.

Le ministère de la Santé a demandé à chaque personne de respecter strictement le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale).

Le 28 juillet à 17 heures, le Fonds vietnamien pour le vaccin contre le COVID-19 avait reçu 8.340 milliards de dongs (environ 364 millions de dollars américains) versés par 488.906 organisations et individus.-VNA