Transfert de patient infecté par le COVID-19 à l'hôpital Cho Ray à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le bilan actualisé à 12h00 lundi 5 juillet par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté 247 nouveaux cas de COVID-19 au cours des six dernières heures.

Les nouveaux patients sont tous des cas de transmission locale du virus, dont 196 ont été recensés à Hô Chi Minh-Ville, 17 à Binh Duong, 13 à Long An, six à Phu Yen, quatre à Bac Giang, trois chacune à Vinh Long et Dong Thap, deux chacune à Quang Ngai et Ha Tinh, et un à Bac Ninh. Parmi eux, 220 patients ont été dépistés dans les zones confinées.

Les nouveaux cas ont porté le total national de l'épidémie à 20.508, dont 18.650 cas de transmission locale et 1.858 cas importés. Le nombre de cas de transmission locale détectés depuis le 27 avril est de 17.080, dont 5.045 ont été annoncés guéris.

Quatorze localités: Yen Bai, Quang Tri, Tuyen Quang, Son La, Ninh Binh, Thanh Hoa, Thai Nguyen, Dien Bien, Vinh Phuc, Hai Duong, Phu Tho, Ha Nam, Nam Dinh, Quang Nam ont dépassé 14 jours sans aucune nouvelle transmission locale du virus. Huit localités n'ont enregistré aucune nouvelle infection secondaire.

À ce jour, 7.819 cas de COVID-19 ont été guéris. Parmi les patients encore sous traitement, 313 ont été testés négatifs au virus SARS-CoV-2 une fois ; 132 autres, deux fois ; et 74 autres encore, trois fois.

Le même jour, le Comité de direction nationale pour la prévention et le contrôle du COVID-19 a confirmé quatre décès supplémentaires du coronavirus.

Le 87e décès est un homme de 68 ans domicilié dans le 11e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville, le 88e, une femme de 81 ans, domiciliée dans la ville de Sa Dec de la province de Dong Thap, le 89e, une femme de 73 ans domiciliée dans le district de Chau Thanh, province de Long An et le 90e, une femme de 88 ans domiciliée dans le district de Tam Nong, province de Dong Thap.

Les patients décédés étaient atteints de graves maladies sous-jacentes. Ils n'ont pas réagi au traitement et sont décédés respectivement le 29 juin, le 2 juillet, le 30 juin et le 4 juillet. -VNA