Au centre médical du district de Hai Ba Trung à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Selon l'information rendue publique mercredi après-midi par le Comité de pilotage national de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 , 21 nouveaux cas de transmission au coronavirus ont été détectés au cours de ces 12 dernières heures, portant le total à 2.091.Parmi les nouveaux cas, 14 sont liés au foyer épidémique à Hai Duong, quatre détectés à Gia Lai, deux à Quang Ninh et Ho Chi Minh-Ville et un importé. Alors, le Vietnam a enregistré 1.197 cas de transmission locale, dont 504 depuis le 27 janvier.Au 10 février, 1.480 patients ont été déclarés guéris. Parmi les patients en cours de traitement, 18 ont été testés négatifs au virus une fois ; 11 autres, deux fois et quatre autres encore, trois fois.Environ 114.790 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine dans des hôpitaux, des centres de confinement, à domicile ou dans des lieux d’hébergement.Le ministère de la Santé continue d’appeler les populations à respecter le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration de l’état de santé). - VNA