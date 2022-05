Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Selon le bilan actualisé à 16h00 lundi 16 mai par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté au cours des 24 dernières heures 1.550 nouveaux cas de coronavirus, dont deux cas importés.



Les 1.548 nouveaux cas de transmission locale ont été détectés dans 48 villes et provinces, dont 437 à Hanoï, 98 à Bac Ninh, 19 à Ho Chi Minh-Ville.



Le bilan total s’établit désormais à 10.698.180 cas de COVID-19, dont 9.359.763 guéris et 43.067 décès.



Au 15 mai, plus de 217,03 millions de doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées, dont plus de 197,09 millions pour les personnes de 18 ans et plus, plus de 17,40 millions pour les personnes de 12 ans à moins de 18 ans, et plus de 2,54 millions pour les enfants de 5 ans à moins de 12 ans.



Selon le ministère de la Santé, au 15 mai, il a signé et confirmé 14 millions de passeports vaccinaux.-VNA