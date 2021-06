Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré de 12h00 à 19h30 le 26 juin 123 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus, dont huit cas importés, a-t-on appris du ministère de la Santé.

Prélèvement d’échantillons nasopharyngés pour faire le test du Covid-19. Photo : VNA

Les cas exogènes mis en quarantaine après leur arrivée au Vietnam comprennent quatre à Quang Ninh, deux à Kiên Giang, un à Tây Ninh et un à Hanoi.

Les 115 cas endogènes dont 108 détectés dans les zones de quarantaine ou confinées, incluent 58 à Hô Chi Minh-Ville, 11 à Nghê An ; 10 à Phu Yên, huit à Dông Thap, sept à Dà Nang, six à Quang Ngai, cinq à Bac Giang, cinq à Binh Duong, deux chacune à Binh Thuân et à Hanoi, un à Bac Ninh.

Le bilan journalier de l’épidémie s’est établi à 175 nouveaux cas, dont 11 importés et mis en quarantaine - quatre à Quang Ninh, deux chacune à Khanh Hoa et Kiên Giang, un chacune à An Giang, Tây Ninh et Hanoi.

Jusqu’à 19h30 le 26 juin, le Vietnam a dénombré 13.515 cas transmis localement et 1.760 cas importés. Le pays a franchi 11.945 le seuil des 11.945 contaminations depuis le 27 avril, dont 3.363 guérisons.



Treize provinces ont atteint 14 jours sans nouvelles infections : Yên Bai, Quang Tri, Thua Thiên- Huê, Tuyên Quang, Son La, Ninh Binh, Thanh Hoa, Thai Nguyên, Bac Liêu, Diên Biên, Dak Lak, Vinh Phuc et Hai Duong.

Douze provinces n’ont recensé aucune nouvelle contamination secondaire : Hoa Binh, Nam Dinh, Phu Tho, Quang Nam, Trà Vinh, Bac Kan, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khanh Hoa, Quang Ngai et Cân Tho.

Depuis le début de l’épidémie, 6.137 ont été déclarés guéris, 74 personnes sont décédées à cause du Covid-19. Parmi les patients encore sous traitement, 370 ont été testés négatifs une fois au SRAS-CoV-2, 125 deux fois et 152 trois fois.

La population est invitée à observer sérieusement les consignes sanitaires, notamment le principe 5K signifiant Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale). – VNA